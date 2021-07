01.07.2021 ( vor 6 Stunden )



In den sächsischen Impfzentren sind von diesem Freitag an In den sächsischen Impfzentren sind von diesem Freitag an Impfungen ohne Termin möglich. Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Donnerstag mitteilte, werden vom 2. bis 7. Juli zunächst Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca für Menschen ab 40 angeboten. Ab dem 7. Juli sollen dann Impfungen mit Bi 👓 Vollständige Meldung