01.07.2021 ( vor 3 Stunden )



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag robust in den Juli gestartet. Der Dax legte nach schwankendem Verlauf am Ende um 0, 47 Prozent auf 15 603, 81 Punkte zu. Dies war zwar deutlich weniger als im früh erreichten Tageshoch, einen kurzzeitigen Fall ins Minus konnte er aber au 👓 Vollständige Meldung