EM-Viertelfinale: Belgien mit De Bruyne, ohne Eden Hazard - Chiellini zurück

02.07.2021 ( vor 13 Stunden )

München (dpa) - Der Weltranglisten-Erste Belgien geht das Viertelfinale der Fußball -Europameisterschaft gegen Italien mit Kevin De Bruyne, aber ohne Eden Hazard an. Manchester-City-Star De Bruyne hatte beim 1:0 gegen Portugal im Achtelfinale eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten, steht aber in Mü