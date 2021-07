Die Kugeln sind gezogen, die 32 Spiele stehen fest. An diesem Sonntag ist die 1. Runde im DFB-Pokal ermittelt worden. Das hat für viel Freude bei etlichen Klubs...

In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen meist die Kleinen gegen die Großen. In diesem Jahr bekommt ein Oberligist die begehrte Bayern-Kugel zugelost.