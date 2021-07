Quelle: TELESCHAU - vor 1 Woche



Diese Free-TV-Premiere erinnert an einen deutschen Fußballhelden 02:08 Die wahre Geschichte von Bert Trautmann, der in britische Kriegsgefangenschaft kam und nach seiner Entlassung für den Fußballclub Manchester City spielte, ist bewegendes Sportlerkino. Am Montag, 5. Juli, zeigt das Erste den Film mit David Kross in der Hauptrolle erstmals im Free-TV.