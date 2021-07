04.07.2021 ( vor 1 Woche )



Weil er mehr als elf Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben soll, hat sich von heute an ein 40 Jahre alter Bauingenieur vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Der Anklage zufolge arbeitete der Inhaber eines Gleisbauunternehmens vor allem mit Scheinrechnungen an Subunte Weil er mehr als elf Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben soll, hat sich von heute an ein 40 Jahre alter Bauingenieur vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Der Anklage zufolge arbeitete der Inhaber eines Gleisbauunternehmens vor allem mit Scheinrechnungen an Subunte 👓 Vollständige Meldung