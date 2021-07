Impfdashboard: Alle Zahlen rund um die Corona-Impfung

05.07.2021 ( vor 1 Woche )



Berlin (dpa/tmn) - Wie viele Menschen in Deutschland sind geimpft? Wie viele davon einmal, wie viele zweimal? Wie viele Impfdosen wird es in den nächsten Wochen geben? All diese Fragen beantwortet das Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) in vielen übersichtlichen Grafiken unter "www Berlin (dpa/tmn) - Wie viele Menschen in Deutschland sind geimpft? Wie viele davon einmal, wie viele zweimal? Wie viele Impfdosen wird es in den nächsten Wochen geben? All diese Fragen beantwortet das Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) in vielen übersichtlichen Grafiken unter "www 👓 Vollständige Meldung