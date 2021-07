07.07.2021 ( vor 13 Stunden )



Mehrere Menschen haben in der Nacht zu Mittwoch ein Känguru in Mehrere Menschen haben in der Nacht zu Mittwoch ein Känguru in Delmenhorst gesichtet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte zunächst eine Zeugin die... 👓 Vollständige Meldung