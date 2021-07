07.07.2021 ( vor 1 Woche )



Nach mehr als 100 Einbruchsdiebstählen seit Beginn des vergangenen Jahres ist ein Mann in München zu gut fünf Jahren Haft verurteilt worden. "Der 34-Jährige entwendete Gegenstände im Wert von über 200.000 Euro", teilte die Polizei am Mittwoch mit. In den meisten Fällen habe er das Diebesgut verkauft