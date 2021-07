09.07.2021 ( vor 16 Stunden )

Die Mittelmeerinsel Malta will künftig nur noch Reisende ins Land lassen, die den vollen Impfschutz haben. Und: Die Lebenserwartung in Sachsen ist wegen Corona gesunken. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als 3, 7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus i