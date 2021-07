10.07.2021 ( vor 5 Stunden )



-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat in der Vorbereitung auf die neue Fußball -Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einen weiteren Testspielsieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic kam am Samstag in Holzkirchen gegen den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck dank eines späten Treffers noch zu einem 2 👓 Vollständige Meldung