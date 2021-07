Hans Licht @ToniKroos Uli Hoeneß: "Toni Kroos hat in dem Fußball nichts mehr verloren" @ToniKroos : laughs in 1 #worldcup and 4 #ucl titles vor 2 Minuten Dr. Kurt Schelter RT @Tagesspiegel: Uli #Hoeneß rechnet mit der Nationalmannschaft ab: „Toni Kroos hat in dem Fußball nichts mehr verloren“. #dopa #Kroos ht… vor 18 Minuten Monika Haas Nachricht via @BR24: Hoeneß: "Kroos hat in diesem Fußball nichts verloren" https://t.co/WxGzIQaya8 vor 36 Minuten memotsubasa93 RT @SZ: „Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren“: Uli Hoeneß, der frühere Präsident des @FCBayern, holt verbal aus. https://… vor 47 Minuten memotsubasa93 RT @SZ_Sport: „Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren“: Uli Hoeneß, der frühere Präsident des @FCBayern, holt verbal aus. ht… vor 48 Minuten Sport Zoff-Alarm bei zwei deutschen Fußball-Riesen: Uli Hoeneß hat zum Rundumschlag gegen Toni Kroos ausgeholt und ihn al… https://t.co/f2W2TEieVJ vor 2 Stunden