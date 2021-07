Aleksandar & Sladana Samardzic RT @focusonline: +++ Serbe zieht mit Federer und Nadal gleich: Novak Djokovic gewinnt in Wimbledon und holt seinen 20. Grand-Slam-Titel +++… vor 57 Minuten Birgit S -bitte nur mit Maske! RT @TspSport: Wimbledonsieg Nummer sechs bedeutet für Novak Djokovic die Einstellung der Rekordes von Federer und Nadal. In Tokio greift de… vor 4 Stunden Tagesspiegel Sport Wimbledonsieg Nummer sechs bedeutet für Novak Djokovic die Einstellung der Rekordes von Federer und Nadal. In Tokio… https://t.co/m8atoluXBW vor 4 Stunden Krone Sport Historisch! Djokovic holt mit 6. Wimbledon-Triumph seinen 20. Grand-Slam-Titel https://t.co/Yye1b2nEJ0… https://t.co/NqInm5dBiE vor 5 Stunden FOCUS Eilmeldungen +++ Serbe zieht mit Federer und Nadal gleich: Novak Djokovic gewinnt in Wimbledon und holt seinen 20. Grand-Slam-Ti… https://t.co/AL4HkkdtVV vor 5 Stunden FOCUS Online +++ Serbe zieht mit Federer und Nadal gleich: Novak Djokovic gewinnt in Wimbledon und holt seinen 20. Grand-Slam-Ti… https://t.co/VO8LRvIGuA vor 5 Stunden