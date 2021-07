12.07.2021 ( vor 6 Stunden )



Trotz bundesweit gestiegener Corona-Inzidenz hat Sachsen-Anhalt weiter das geringste Infektionsgeschehen in Deutschland. Das Robert Koch-Instituts (RKI) wies am Montagmorgen 1, 4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche aus. Bundesweit lag der Wert bei 6, 4. Am Sonntag lag die Sieben-Tag