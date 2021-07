Nikolas Nartey vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart orientiert sich in seiner Entwicklung auch an den dänischen EM-Stars Thomas Delaney und Pierre-Emile...

Der Deutsch-Marokkaner Hamadi Al Ghaddioui hat den VfB Stuttgart im Alleingang den zweiten Testspielerfolg in der Vorbereitung auf die kommende Saison beschert....

VfB-Tests gegen St. Gallen und Darmstadt vor Zuschauern Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann auch seine kommenden beide Testspiele in der Saisonvorbereitung vor Zuschauern austragen. Sowohl an diesem Samstag gegen...

t-online.de vor 5 Tagen - Sport