Christian der Mehrgewichtige 😷 Fickt euch? »Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in Sachsen bei Inzidenz unter zehn« https://t.co/c47mFDkE4u vor 2 Minuten Stahlnetz Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in Sachsen bei Inzidenz unter zehn https://t.co/hyHxwHI9dT vor 3 Minuten Moert87 RT @MandySachsen: Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in Sachsen bei Inzidenz unter zehn | https://t.co/qrO3XoIw2B https://t.co/LLZFRXqq5M vor 3 Minuten Bensh RT @Frl_LinaNox: "In Sachsen liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen unter dem Bundesdurchschnitt" Und die sächs. Landesregierung so: Las… vor 6 Minuten Lausitzer Rundschau In Sachsen entfällt ab Freitag die Maskenpflicht beim Einkaufen. Zudem wird das Impfen im Impfzentrum leichter. https://t.co/OvWmpJCKOU vor 8 Minuten Gothic D. Gengar RT @Frl_LinaNox: "In Sachsen liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen unter dem Bundesdurchschnitt" Und die sächs. Landesregierung so: Las… vor 9 Minuten