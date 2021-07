13.07.2021 ( vor 4 Stunden )



Ein Feuer hat bei Wittenförden (Ludwigslust-Parchim) ein 40 Hektar großes Gerstenfeld vernichtet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Ludwigslust sagte, war... Ein Feuer hat bei Wittenförden (Ludwigslust-Parchim) ein 40 Hektar großes Gerstenfeld vernichtet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Ludwigslust sagte, war... 👓 Vollständige Meldung