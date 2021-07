14.07.2021 ( vor 15 Stunden )

Heftige Unwetter haben in Hagen für Chaos und massive Schäden gesorgt. Und es könnte noch schlimmer werden: Anwohner werden vor einen Hochwasser gewarnt und sollen sich in Sicherheit bringen. Heftige Regenfälle haben in Hagen zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Wie ein Sprech