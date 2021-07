15.07.2021 ( vor 15 Stunden )

Nach einem starken Gewitterschauer sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Uetersen (Kreis Pinneberg) zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. In rund 60 Fällen wurden am Mittwochabend überflutete Keller Straßen und Grundstücke leergepumpt, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte. Besonders heftig traf