Die Zahl der Corona Neuinfektionen in Bayern steigt weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 10, 2 - am Vortag hatte der Wert noch bei 9, 4 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gelegen. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheits