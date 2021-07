17.07.2021 ( vor 6 Stunden )



Mit Wikingerschach, einer Airtrack-Attraktion und Hula-Hoop für Kinder ist in Hannover der Startschuss für den Sportsommer gefallen. Den "Tag der Mit Wikingerschach, einer Airtrack-Attraktion und Hula-Hoop für Kinder ist in Hannover der Startschuss für den Sportsommer gefallen. Den "Tag der Bewegung " eröffnete Sportminister Boris Pistorius (SPD) in der Landeshauptstadt auf dem Vereinsgelände des VfL Eintracht Hannover. Er soll zu einer bewegu 👓 Vollständige Meldung