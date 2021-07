18.07.2021 ( vor 8 Stunden )

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einem Besuch in dem besonders von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz auf Tempo im Kampf gegen den Klimawandel gedrängt. "Wir müssen schneller werden im Kampf gegen den Klimawandel", sagte sie am Sonntag in Adenau.