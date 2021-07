19.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Ein Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat einen Ein Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Ein 31-Jähriger erlitt beim Versuch die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach brach das Feuer 👓 Vollständige Meldung