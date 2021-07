20.07.2021 ( vor 1 Woche )

Ute Bergner hat die Debatte um die Auflösung des Thüringer Landtags als unwürdig empfunden. Jetzt zieht die Abgeordnete Konsequenzen – und verlässt ihre FDP-Fraktion. Die Thüringer Landtagsabgeordnete Ute Bergner will die FDP-Fraktion verlassen. Das gab die 63-Jährige am Dienstag am Rande eines Parteitages der "Bürger für Thüringen" in Großlöbichau (Saale-Holzland-Kreis) bekannt. Zuvor hatte de...