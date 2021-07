22.07.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Impfkampagne in Bayern kommt weiter nur schleppend voran. Rund 360.000 Die Impfkampagne in Bayern kommt weiter nur schleppend voran. Rund 360.000 Impfungen wurden in der vergangenen Woche in den bayerischen Arztpraxen verabreicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) mitteilte. Das ist zwar etwas mehr als in der Vorwoche (rund 353.000). Anfang Juni waren e 👓 Vollständige Meldung