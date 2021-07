23.07.2021 ( vor 1 Woche )



Die geplatzte Neuwahl in Thüringen hinterlässt einen Scherbenhaufen. Die Parteien schieben sich gegenseitig die Schuld zu, am Ende sind alle beschädigt. Vom Chaos profitiert vor allem einer: Björn Höcke. "Lassen Sie uns das nicht schon wieder versemmeln!" – wenn ein Regierungspolitiker sich so äußert, ist das meist kein gutes Zeichen. Der Satz des Thüringer SPD-Fraktionschefs Matthias Hey fie... 👓 Vollständige Meldung