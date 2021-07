Quelle: DPA - vor 6 Tagen



Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen 01:01 Berlin, 20.07.21: Unter dem Einfluss der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Dienstagmorgen steckten sich binnen sieben Tagen 10,9 Menschen pro 100 000 Einwohner an....