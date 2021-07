Der Sommer ist zwar nicht ganz so heiß, inzwischen aber ist auch die Ostsee mehr als 20 Grad warm. Unter diesen Umständen vermehren sich im Wasser Vibrionen....

Die Sommerferien in Niedersachsen sind gestartet: Gerade an der Küste wird es voll. Gleichzeitig steigen die Corona-Fallzahlen wieder an. Kann das auf einer...

Kanzlerin warnt vor vierter Welle – Zahl der Infektionen auf Mallorca steigt Auf Mallorca steigt die Zahl der Corona-Infektionen rasant an. Urlauber müssen daher nun einiges beachten. Und auch in Deutschland steigt die Inzidenz wieder -...

Welt Online vor 1 Tag - Politik