Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Gewittergefahr am Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland 00:52 Offenbach, 22.07.21: Rheinland-Pfalz und das Saarland erwarten am Wochenende wieder schauerartigen Regen und Gewitter. Es könne erneut Starkregen geben, so der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag. Ob und wo es zu Unwettern komme, könne derzeit noch nicht genau vorhergesagt werden. Am Freitag...