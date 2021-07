60 Männer und Frauen von Feuerwehr und DRK aus der Regoin lösen die erste Schicht in den Hochwassergebieten ab.

Hilfskräfte von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK) haben sich von Tornesch (Kreis Pinneberg) aus auf den Weg in die Flutgebiete von Nordrhein-Westfalen...

Im brandenburgischen Lauchhammer wird seit Samstag die 13-jährige Zara Leonie Michel vermisst. Sie könnte sich auch in Senftenberg oder im sächsischen...

Kreis Segeberg: Helfer aus dem Kreis fahren in Hochwassergebiete Rheinland-Pfalz: Feuerwehr und DRK aus der Region leisten nach Überschwemmungen Unterstützung im Katastrophengebiet.

abendblatt.de vor 5 Tagen - Top