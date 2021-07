26.07.2021 ( vor 5 Stunden )

Ein Jäger ist nahe Eglfing ( Kreis Weilheim-Schongau) tot in einem Wald gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde er Opfer des Unwetters in der Region. Der 57-Jährige saß am Sonntagnachmittag auf einem Hochsitz, als dieser nach bisherigen Erkenntnissen von einer Windböe umgerissen wurde, wie di