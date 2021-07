28.07.2021 ( vor 19 Stunden )



Das für Mitte August geplante und in der Rostocker Bürgerschaft heftig umstrittene Das für Mitte August geplante und in der Rostocker Bürgerschaft heftig umstrittene Konzert des Sängers Xavier Naidoo in Rostock ist auf Sommer 2022 verschoben... 👓 Vollständige Meldung