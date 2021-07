28.07.2021 ( vor 1 Tag )



In Friedrichshain-Kreuzberg weiten Restaurants ihre Außenbereiche auf die Straßen aus. Wieso nicht auch in Charlottenburg-Wilmersdorf? In Friedrichshain-Kreuzberg weiten Restaurants ihre Außenbereiche auf die Straßen aus. Wieso nicht auch in Charlottenburg-Wilmersdorf? 👓 Vollständige Meldung