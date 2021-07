30.07.2021 ( vor 14 Stunden )



Der VfL Osnabrück kann in der ersten Runde des DFB-Pokals am 7. August (15.30 Uhr/Sky) gegen Fußball-Zweitligist Werder Der VfL Osnabrück kann in der ersten Runde des DFB-Pokals am 7. August (15.30 Uhr/Sky) gegen Fußball-Zweitligist Werder Bremen coronabedingt mit 4800... 👓 Vollständige Meldung