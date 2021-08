Gesundheit: Krankenhäuser und Reha-Kliniken schlagen Alarm

ZEIT Online vor 4 Stunden - Top





Nah an kritischer Schwelle: Golfstrom verliert an Kraft Klimaforscher schlagen Alarm: Eine Meeresströmung im Atlantik hat womöglich so sehr an Stärke verloren, dass das System zusammenbrechen könnte. Das hätte...

t-online.de vor 8 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • Welt Online



Konflikte - UN-Organisationen schlagen Alarm: Tigray droht Hungersnot Johannesburg (dpa) - In der äthiopischen Konfliktregion Tigray verschärft sich die humanitäre Lage nach UN-Einschätzung rapide. Die UN-Agentur zur...

t-online.de vor 1 Woche - Welt



„Das ist kein Kollateralschaden der Maskenpflicht. Es ist eine Folge davon“ Ärzte in mehreren Ländern schlagen Alarm, weil ungewöhnlich viele Kinder schwer an an einem Winter-Virus erkranken. Ein Kinderarzt erklärt, wie das mit...

Welt Online vor 1 Woche - Top