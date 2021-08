06.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Das für den 21. August geplante Konzert der Sängerin Nena am Kalkberg in Bad Segeberg fällt aus. Der Termin sei im gegenseitigen Einvernehmen des Veranstalters... Das für den 21. August geplante Konzert der Sängerin Nena am Kalkberg in Bad Segeberg fällt aus. Der Termin sei im gegenseitigen Einvernehmen des Veranstalters... 👓 Vollständige Meldung