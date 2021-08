07.08.2021 ( vor 5 Stunden )



Sapporo (dpa) - Im Ziel riss sie die Arme wie eine Siegerin hoch. Am Ende ist Melat Kejeta Sapporo (dpa) - Im Ziel riss sie die Arme wie eine Siegerin hoch. Am Ende ist Melat Kejeta Olympia -Sechste im Frauen-Marathon in Sapporo und auch eine Gewinnerin geworden. Aus ihrer Heimat Äthiopien musste die 28-Jährige als Teenager flüchten, um ihr Leben zu retten. 13 Jahre später ist sie im deuts 👓 Vollständige Meldung