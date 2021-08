RKI-Zahlen: Inzidenz steigt weiter an

printi7🌈 RT @DLFNachrichten: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den #Corona-Infektionen in Deutschland steigt weiter an. Das @rki_de gibt den Wert heute m… vor 8 Stunden luzius54 Inzidenz steigt weiter an https://t.co/voZoKKXKqr --Sehr komische Zahlen , die weiter steigen -bei uns in BRB sind… https://t.co/85vRl8xFqb vor 14 Stunden Isahundedame RT @DLFNachrichten: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den #Corona-Infektionen in Deutschland steigt weiter an. Das @rki_de gibt den Wert heute m… vor 14 Stunden KlimaMahnwacheBerlin RT @ZDFheute: RKI: Inzidenz steigt weiter an - die aktuellen Corona-Zahlen im Überblick https://t.co/P2bNmsO91t vor 15 Stunden I’m R00T RT @DLFNachrichten: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den #Corona-Infektionen in Deutschland steigt weiter an. Das @rki_de gibt den Wert heute m… vor 15 Stunden Heinz Roehrig RT @DLFNachrichten: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den #Corona-Infektionen in Deutschland steigt weiter an. Das @rki_de gibt den Wert heute m… vor 16 Stunden