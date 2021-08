09.08.2021 ( vor 17 Stunden )

Die SPD-Landtagsfraktion in NRW kritisiert Ministerpräsident Armin Laschet wegen seines Verhaltens in der Flutkatastrophe. So habe er keinen Krisenstab einberufen und nicht ausreichend die Bürger gewarnt. Knapp einen Monat nach der verheerenden Flutkatastrophe hat die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen ihre Kritik am Krisenmanagement von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bekräftigt...