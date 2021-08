09.08.2021 ( vor 5 Tagen )

Die Grünen-Chefs Baerbock und Habeck haben in Hildesheim ihre Deutschland-Tour eröffnet. An dem aus ihrer Sicht wichtigsten Thema der kommenden Jahre ließen sie keinen Zweifel. Mit Appellen für mehr Tempo beim Klimaschutz hat die Grünen-Spitze die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet. Bei der Auftaktveranstaltung ihrer deutschlandweiten Tour forderte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Mon...