Impfaffäre in Friesland: Mehr als 8000 Menschen haben womöglich Kochsalz statt Biontech erhalten Eine Krankenschwester soll in einem Impfzentrum in Friesland nur ein Placebo verabreicht haben. Das Ausmaß kennt Niedersachsens Regierung noch nicht, ein...

sueddeutsche.de vor 2 Stunden - Politik