10.08.2021

Das Streit in Polens Regierung eskaliert: Ministerpräsident Mateusz Morawiecki entlässt einen seiner Stellvertreter Jaroslaw Gowin. Seine Partei wird nun die Regierung verlassen. Die von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) angeführte Regierungskoalition in Polen ist zerbrochen. Einer der Juniorpartner der PiS verkündete am Dienstag seinen Rückzug aus dem Bündnis. Die...