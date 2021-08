11.08.2021 ( vor 5 Tagen )



In der äthiopischen Konfliktregion Tigray sind Hunderte Frauen und Mädchen vergewaltigt worden. Amnesty International spricht wegen der Grausamkeit der Taten von einem "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Äthiopische und eritreische Truppen haben laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Konfliktregion Tigray hunderte Frauen und Mädchen vergewaltigt. Laut dem am Mittwoc... 👓 Vollständige Meldung