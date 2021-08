11.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Union hat in einer neuen Berlin (dpa) - Die Union hat in einer neuen Forsa -Umfrage zur Bundestagswahl im Vergleich zur Vorwoche drei Prozentpunkte verloren und kommt nun nur noch auf 23 Prozent. Die SPD legte dagegen drei Prozentpunkte zu und erreichte 19 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarome 👓 Vollständige Meldung