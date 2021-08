12.08.2021 ( vor 3 Stunden )

Der bundesweite Streik der Lokführer hat in Hessen auch am Donnerstag zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. "Auch heute Morgen ist der Zugverkehr nach einem Ersatzfahrplan angelaufen", sagte eine Bahn-Sprecherin am Morgen in Frankfurt. Man müsse nun die Entwicklungen des Tages und die