USA untersuchen Chaos am Flughafen in Kabul

18.08.2021 ( vor 5 Stunden )

Bilder der dramatischen Szene gingen um die Welt: Menschen laufen neben einem rollenden Flieger her, klettern auf die Maschine, klammern sich fest. Das tödlichen Chaos am Flughafen in Kabul soll nun untersucht werden. Die US-Luftwaffe hat eine Untersuchung zu dem tödlichen Chaos rund um den Abflug einer ihrer Maschinen am Flughafen in Kabul eingeleitet. Das teilte die US Air Force am Dienstag (...