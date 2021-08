18.08.2021 ( vor 2 Tagen )

Eine Flucht aus Kabul ist fast nur noch mit Militärmaschinen möglich. Verzweifelte Afghanen haben sich deshalb an Flugzeuge geklammert und sind abgestürzt. Zwei der Opfer sind offenbar identifiziert. Es waren schreckliche Bilder, die in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden: Menschen klammerten sich beim Start an ein US-Militärflugzeug. Später sieht man Personen von dem...