18.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Gerade kämpft sich der Schauspieler nach einer Krebsoperation zurück ins Leben. In seine Rehazeit fiel auch der 80. Geburtstag von Fritz Wepper. Jetzt erzählt er, welche Art von Feier für ihn möglich war. Schauspieler Fritz Wepper hatte Anfang des Jahres publik gemacht, dass er an Krebs erkrankt w Gerade kämpft sich der Schauspieler nach einer Krebsoperation zurück ins Leben. In seine Rehazeit fiel auch der 80. Geburtstag von Fritz Wepper. Jetzt erzählt er, welche Art von Feier für ihn möglich war. Schauspieler Fritz Wepper hatte Anfang des Jahres publik gemacht, dass er an Krebs erkrankt w 👓 Vollständige Meldung