20.08.2021 ( vor 4 Stunden )



RB Leipzigs Yussuf Poulsen war dabei, als Christian Eriksen bei der EM zusammenbrach. In einem Interview schildert der Stürmer die dramatische Szene - und die Szenen in der Kabine danach. RB Leipzigs Yussuf Poulsen war dabei, als Christian Eriksen bei der EM zusammenbrach. In einem Interview schildert der Stürmer die dramatische Szene - und die Szenen in der Kabine danach. 👓 Vollständige Meldung