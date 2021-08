Gordon vor Startelf-Debüt: KSC blockt Hofmann-Interesse ab Routinier Daniel Gordon vom Karlsruher SC könnte am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison kommen. Der...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland





Giakoumakis war in Bremen: "Hat ihm recht gut gefallen" Werder Bremen arbeitet weiter an einer Verpflichtung des griechischen Torjägers Georgios Giakoumakis. Der 26-Jährige, der bei VVV-Venlo spielt und in der...

t-online.de vor 6 Tagen - Sport